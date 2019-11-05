Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Arınç'ın 'KHK faciadır' sözüne cevap: Esefle karşıladım /05 Kasım 2019 14:03

Erdoğan'dan Arınç'ın 'KHK faciadır' sözüne cevap: Esefle karşıladım

Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayyip Erdoğan, CİK Üyesi Bülent Arınç'ın, "KHK uygulamaları bir faciadır" sözüne yanıt verdi.

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Arınç'ın sözleriyle ilgili konuşan Erdoğan ''esefle karşıladım" dedi. Erdoğan, "Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz" diye konuştu.

Arınç ne demişti?
Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK’ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.

Arınç konuşmasının devamında, "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyor ve merhamet ediyorum. Onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. İhraç etmeyip şu yapılabilirdi; ben sizi 'gri liste'ye aldım. Ne olduğunuzu da çok bilmiyorum. Sizinle çalışmak istemiyorum. Fakat bu güne kadarki bütün yasal haklarınızı size geri veriyorum. Siz kamuda çalışmayın, gidin nerede çalışıyorsanız çalışın. Fakat insanlar böyle ihraç edilince yurt dışına çıkamıyor. Özel sektörde de ‘terörist’ yaftası yediği için iş bulamıyor. Pazarda da ‘terörist’ olarak görüldüğü için limon satamıyor. Sonunda OHAL süresince yargı yoluna da gidemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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