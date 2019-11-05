Erdoğan: Önceki Merkez Bankası başkanı laf dinlemiyordu, görevden aldık

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:







*"2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.





*Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.







*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.





*Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. Araç ve konut kredilerindeki düşüş bu piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.



