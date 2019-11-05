Samanyolu Haber /Gündem / Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu ağlattı /05 Kasım 2019 13:12

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu ağlattı

Batman'da arabaların camı silen çocuklardan biri polis tarafından gözaltına alındı. 11 yaşındaki çocuğun kazağından asılan eli telsizli sivil polis memuru çocuğu hüngür hüngür ağlattı. Çevredekilerin, "Bırakın, o daha çocuk!" uyarılarına rağmen polis memuru çocuğu bırakmadı.

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Batman'da polis memurunun 11 yaşındaki bir çocuğa reva gördüğü muamelenin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. 

Görüntülerde çocuğun korkudan hüngür hüngür ağlarken, çevredekiler çocuğu polisin elinden almaya teşebbüs etse de polis buna izin vermiyor. 

Çocuğun, “Abi beni kurtarın! Abi, Allah’ını seviyorsan bırak!” dediği duyuluyor. Çevredekiler, “Bırak çocuğu, bak! Bırak çocuğu. Ne kadar vicdansızlar… Senin çocuğun yok mu? Yeter!” diyor. 

TUNCAY ÖZKAN: BU VİCDANSIZLIĞIN SORUMLULARI CEZALANDIRILSIN

Sosyal medyada polis memuruna ve Valiliğe tepki yağdı.

Görüntüleri şahsi Twitter hesabında paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Polisin camları silmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa reva gördüğü muameleyi izlerken kanım dondu. Böyle gözaltı işlemi mi olur? Bu vicdansızlığın sorumluları derhal cezalandırılmalı!” mesajını yayımladı.

Batman'da sokakta araba camı silerek ailesine katkı sağlamaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa polisin reva gördüğü muamele "zorbalık" diye nitelendi.

VALİLİK O POLİSE DESTEK VERDİ

Batman Valiliği yaptığı açıklamada 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlatan polis memuruna destek verdi.

Açıklamada, "Dört çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
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