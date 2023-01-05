Erdoğan'dan Esad ile görüşme açıklaması: Gelişmelere göre...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattıklarını dile getirdi.







Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bu sabah Sayın Putin ile görüşmem oldu. Türkiye-Rusya-Suriye olarak bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgede suhuleti sağlamak, barışı egemen kılmak" ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz günlerde Brezilya dönüşü gazeteciler ile konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin, "Önce istihbarat ve savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları, sonra liderler düzeyinde görüşme olur" demişti.







