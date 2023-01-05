Rusya'da koltuk savaşı iddiası: En yakınındakiler Putin'in yerine geçmeye çalışıyor

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında süren savaşın en önemli isimlerinden olan eski Rus komutan İgor Strelkov, Kremlin içinde yaşanan çatışmaya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.







Bir dönem Rusya lideri Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan, 2014'te Kırım'ın ilhakına ve Donetsk'teki Rus milislere önderlik eden, bugün ise Kremlin'e yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken Strelkov, Rusya'da Putin'e karşı koltuk mücadelesinin giderek büyüdüğünü belirtti. Rusya'nın Ukrayna'da askeri bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Strelkov, birçok ismin devlet başkanlığı için birbiriyle yarıştığını, bu isimler arasında Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus milis gücü Wagner'in başındaki Yevgeny Prigozhin'in de olduğunu savundu.





Putin'e en yakın isimlerin koltuğunu kapmak için büyük bir rekabete tutuştuğunu kaydeden eski Rus yetkili, bu “iç savaşın” dışarıdan anlaşılabilecek boyutlara ulaştığını söyledi.







‘TAM SEFERBERLİK ŞART’

Strelkov, özellikle Wagner'in başındaki Prigozhin'in son dönemde Rus devlet medyasında giderek öne çıkan bir figüre dönüştüğüne, savunma bakanı ya da devlet başkanı olma niyetini giderek daha fazla gösterdiğine dikkat çekti.





Putin'in Ukrayna'da büyük bir hezimetten kurtulmak için “tam seferberlik” ilan etmesi gerektiğini de savunan Strelkov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya karşı ordu içinde büyük bir huzursuzluk yaşandığı iddialarını tekrarladı.





Putin'e karşı darbe hazırlığı iddiaları daha önce de basında yer almıştı. Rusya liderinin savaşta başarısız olması ya da hastalanması halinde darbeyle devrilmesi senaryolarının Kremlin içinde konuşulduğu iddia edilirken, olası bir darbeye Tarım Bakanı Dimitri Patruşev'in öncülük edeceği ve yaptırımlardan rahatsız oligarkların da ona destek vereceği söylentileri gündem olmuştu.







