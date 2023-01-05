Samanyolu Haber /Gündem / Kardeş Süleyman Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli /05 Ocak 2023 16:08

Kardeş Süleyman Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Sedat Peker'in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Süleyman Özışık

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Sedat Peker'in açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Süleyman Özışık, uzun bir aradan sonra bir süredir You Tube yayınlarıyla gündemi değerlendiriyor. Ağabeyi Hadi Özışık'ın kirasını bile ödeyemiyor dediği Süleyman Özışık seçime giderken bir aydınlanma yaşadığını söyledi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık son videosunda  bu iktidarın değişmesi gerektiğini örnekleriyle anlattı. 

Hadi Özışık, YouTube'a yüklediği videoda "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz... Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı İnternet Haber grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?" demişti 
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Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

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