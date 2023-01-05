Kardeş Süleyman Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Hadi Özışık, YouTube'a yüklediği videoda "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz... Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı İnternet Haber grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?" demişti