Samanyolu Haber /Politika / Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarını "biz yaptık" ısrarı /24 Mayıs 2023 22:12

Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarını "biz yaptık" ısrarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada 1955 yılında açılan Esenboğa Havalimanı ve 1987'de açılan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı "biz yaptık" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için geri sayım sürerken liderlerin programları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Mamak'ta düzenlenen hemşeri toplantısında konuştu.

Erdoğan, AKP iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatırken 1955 yılında açılan Esenboğa Havalimanı ile 1987'de yapılan İzmir Adnan Menderes Havalimanı için yine "biz yaptık" dedi.

 Erdoğan şunları söyledi:

"- Şurada kardeşlerim Esenboğa Havalimanı’nı kim yaptı? Bay Bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık biz... Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık.

- Bir de bu belediye başkanına bir sorun ya sen ne yaptın? 4 yıl oldu, 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul’a sorun, sen İstanbul’da 4 yılda ne yaptın? İzmir’e sorun, sen ne yaptın? İzmir’in Havalimanı’nı da bu kardeşiniz yaptı. Yaparsa, AK Parti yapar."
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