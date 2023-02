Erdoğan ağzını fena bozdu: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde depremzedeler vardı. Erdoğan hala çadır ve yemek gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığını söyleyen depremzedeleri "Be ahlaksız, be namussuz, be adi" sözleriyle hedef aldı.





Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Osmaniye'deydi. Deprem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Erdoğan'ın açıklamalarında depremzedeleri sert sözlerle hedef alması ise şok etkisi yaptı.





Deprem bölgesinde 271 bin görevlinin çalıştığını, çok sayıda uçak, gemi, insansız hava aracı ve helikopterin 'ın çalışmalar esnasında görev aldığını anlattı. Ayrıca depremzedelerin yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının da giderildiğini belirtti.





Erdoğan'ın bu sözlerine karşın, deprem bölgesinde yaşayan birçok afetzede hala çadır başta olmak üzere kimi ihtiyaçlarının henüz karşılanmadığını belirtiyor. Erdoğan hakaret üstüne hakaret ederken isim vermedi ama hedefinde ise bu kişilerin olduğu belirtiliyor.





Erdoğan şu ifadeleri kullandı:





"Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, 'Kızılay nerede' diyor. 'Ne çadırını, ne yemeğini görmedik' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde yaklaşık 2 buçuk milyon insana bu Kızılay, yemeğini ulaştırıyor."





Diğer yandan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kızılay'ın deprem bölgelerinde yeterli faaliyetleri yürütmediğini belirterek AKP'yi eleştirmişti. Erdoğan'ın son açıklamasında hedefinin CHP lideri Kılıçdaroğlu veya Ümit Özdağ olduğunu ileri sürenler de var.