Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ağzını fena bozdu: Be ahlaksız, be namussuz, be adi... /21 Şubat 2023 16:24

Erdoğan ağzını fena bozdu: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki yardımları eleştirenleri sert sözlerle hedef aldı. Kimi yorumlara göre Erdoğan'ın hedefi depremzedeler, kimi yorumlara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde depremzedeler vardı. Erdoğan hala çadır ve yemek gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığını söyleyen depremzedeleri "Be ahlaksız, be namussuz, be adi" sözleriyle hedef aldı. 

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Osmaniye'deydi. Deprem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Erdoğan'ın açıklamalarında depremzedeleri sert sözlerle hedef alması ise şok etkisi yaptı. 

Deprem bölgesinde 271 bin görevlinin çalıştığını, çok sayıda uçak, gemi, insansız hava aracı ve helikopterin 'ın çalışmalar esnasında görev aldığını anlattı. Ayrıca depremzedelerin yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının da giderildiğini belirtti. 

Erdoğan'ın bu sözlerine karşın, deprem bölgesinde yaşayan birçok afetzede hala çadır başta olmak üzere kimi ihtiyaçlarının henüz karşılanmadığını belirtiyor. Erdoğan hakaret üstüne hakaret ederken isim vermedi ama hedefinde ise bu kişilerin olduğu belirtiliyor.  

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

"Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, 'Kızılay nerede' diyor. 'Ne çadırını, ne yemeğini görmedik' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde yaklaşık 2 buçuk milyon insana bu Kızılay, yemeğini ulaştırıyor."

Diğer yandan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kızılay'ın deprem bölgelerinde yeterli faaliyetleri yürütmediğini belirterek AKP'yi eleştirmişti. Erdoğan'ın son açıklamasında hedefinin CHP lideri Kılıçdaroğlu veya Ümit Özdağ olduğunu ileri sürenler de var. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ağzını fena bozdu: Be ahlaksız, be namussuz,... Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

Erdoğan'dan ihtiyaç sahibi depremzedelere: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

6.4'lük depremde yılıkan binanın altında kaldılar

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Deprem sırasında sinir krizi geçirdi: Yıkıldı... Öldüler... Hala yıkılıyor

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti

Habertürk ekibi deprem anıı anlatmakta güçlük çekti

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı depreme böyle yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı depreme böyle yakalandı

Merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Hatay olan 6,4 büyüklüğünde deprem!

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:11:54