ABD'den Putin'e jet cevap: Eğer bunun cezasız kalmasına izin verirsek...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da kabul edildi.







Blinken'in yorumları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da ulusa sesleniş konuşması yaptığı ve Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasından Batı'yı sorumlu tuttuğu sırada geldi.







Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başkan Putin'in, Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden bir yıl geçti. Savaşının her açıdan stratejik bir başarısızlık olduğu açık" dedi.





Blinken ayrıca, "Kimse bu savaşı istemedi. Kimse bu savaştan hoşlanmıyor. Herkes mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyor. Eğer bunun cezasız kalmasına izin verirsek, o zaman dünya çapında gücün haklı olduğu bir Pandora'nın kutusunu açmış oluruz" dedi.





Ukrayna'yı işgalin birinci yıldönümü öncesinde konuşan Putin, "Adım adım, karşımıza çıkan hedefleri dikkatli ve sistematik bir şekilde çözeceğiz" dedi.