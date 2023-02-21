Diyanet, Erdoğan'ı beklemediği yerden vurdu: 'İnancımıza uygun değil'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt verdi. 13 Şubat’ta Diyanet’in internet sitesinden de paylaşılan yanıtta dikkati çeken ifadeler kullanıldı.







BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yanıtında akıl, irade ve vicdan gibi özelliklerin insanoğlunu tabiatla ilişkisinde sorumlu kıldığı kaydedildi. İnsanın bu bilinçle hareket etmesi ve “Gücü yettiği hususlarda üzerine düşeni hakkıyla yaparak gerekli tedbirleri alması” gerektiğinin vurgulandığı yanıtta, özetle şöyle denildi:





“Dolayısıyla afetleri ve meydana gelen acı neticelerini, insan irade ve sorumluluğunu yok sayarak tamamen kaderci bir anlayışla değerlendirmek ve açıklamak inancımıza uygun değildir. İnsanoğlu dünyada ebedi hayatına hazırlanacağı bir imtihan sürecindedir. İnsanın bilme ve irade etme özgürlüğü gibi kabiliyetlerine binaen muhatap olduğu bu süreç, aynı zamanda, ona anlamlı bir hayat sürdürme imkânı sunmaktadır. İnsan yaşadıklarını doğru değerlendirerek başına gelen hadiselerden ibret almalıdır. Doğal afetlere maruz kaldığında da dersler çıkarmalı, sorumluluklarını hatırlamalı, maddi ve manevi alanda yapması gerekenlere yönelmelidir.”





ERDOĞAN 'KADER' DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 12 Şubat Stadyumu’nda depremzedeler için AFAD tarafından kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti. Erdoğan ise burada, depreme ilişkin bir kez daha kader planı yorumu yaptı. Erdoğan, Pazarcık’ta da bir depremzedeye, "Olanlar oldu. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" dedi.