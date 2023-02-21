Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten muhalif kanallara 'deprem' cezaları yolda /21 Şubat 2023 16:46

RTÜK'ten muhalif kanallara 'deprem' cezaları yolda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, deprem yayınları üzerine muhalif kanallara üst sınırdan ceza verileceğini ifade etti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, deprem sonrasında yaşanan ihmalleri ve koordine eksikliğini haber yapan televizyonlara üst sınırdan ceza verilmek üzere RTÜK’ün toplanacağını belirtti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Taşcı, “RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak” dedi.

Fox TV, Habertürk, Halk TV ve Tele1’in raporu RTÜK’te görüşülecek” diyen Taşcı, “Gazeteciler halkla ilişkiler için değil gerçekleri halka anlatmak için vardır. Halkın feryadını bastırınca acılar dinmiyor, bölgede hala süren beceriksizlikler ortadan kalkmıyor” diye belirtti.
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