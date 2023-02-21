Osmaniye'de işi gücü bırakıp Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyareti için yol asfaltladılar

MHP lideri Devlet Bahçeli, depremin ardından memleketi Osmaniye dahil, bölgeye hiç gitmemiş ve bu sebeple eleştirilerin hedefi olmuştu. Bahçeli ise günler sonra suskunluğunu bozarak 'bölgedeki çalışmaları aksatmamak için' gitmediğini belirtmişti.





Bahçeli depremden yaklaşık iki hafta sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte deprem bölgesi ziyaretlerine başladı. Bugünkü durağı ise memleketi Osmaniye oldu.





Ancak iki ismin Osmaniye ziyareti öncesinde 'Bahçeli haklıymış' dedirtecek cinsten görüntüler yaşandı. Depremde ciddi yara alan ve henüz enkaz çalışmalarının bile bitirilmediği Osmaniye'de dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Bahçeli ve Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ikilinin geçeceği sokakların asfaltlandığı görülüyor.







