İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' dediği depremzede

MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Osmaniye'de ziyaretlerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde depremzedeler vardı. Erdoğan hala çadır ve yemek gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığını söyleyen depremzedeleri "Be ahlaksız, be namussuz, be adi" sözleriyle hedef aldı.





Erdoğan, hakaret üstüne hakaret yağdırdığı sözlerinde isim belirtmedi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kızılay'ın deprem bölgelerinde yeterli faaliyetleri yürütmediğini belirterek AKP'yi eleştirmişti. Erdoğan'ın son açıklamasında hedefinin CHP lideri Kılıçdaroğlu veya Ümit Özdağ olduğunu ileri sürenler de var.





Tam da Erdoğan'ın hakaretleri konuşulurken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir depremzedenin kameralara yansıyan konuşmaları yeniden gündem oldu.





O görüntülerdeki depremzede günler geçmesine rağmen Kızılay ve AFAD görevlilerinin gelmediğini, kardeşinin ve 2 yeğeninin hala enkaz altında olduğunu belirtiyor. Kızılay'ın ancak 5'inci günde görevliler için bir çadır kurabildiğini anlatan depremzede "Burada devlet yok" diyerek şu ifadeleri kullandı.





"Kızılay buradaki gönüllülere çadırı daha bugün getirdi. Gece ben burada ateş yakıyorum gelip burada ısınıyorlar. Nerede bu Kızılay? Kime çalışıyor bu Kızılay denen... Yani ağzımı bozmak istemiyorum ama devlet yok, yok. Devlet bitmiş... Gönüllüler olmasa ortadayız.