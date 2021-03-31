Erdoğan'dan İsrail'e zeytin dalı: Türkiye, İsrail’e karşılıklı elçi göndermeyi önerdi

Türkiye'nin, Akdeniz'deki gelişmeler üzerine ilişkilerde yumuşamaya gittiği İsrail'le yeni bir adım için hazırlık yapılıyor. İsrail basını, Ankara'nın karşılıklı olarak büyükelçilerini göndermeyi teklif ettiğini öne sürdü. İsrail'de yayın yapan Hayom Gazetesi'ne konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Türk hükümeti, İsrail'in de eş zamanlı olarak büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde, Tel Aviv'e büyükelçi atamaya hazır olduğunu iletti” dedi. Habere göre, İsrail tarafı Türkiye'de bulunan üst düzey Hamas yetkililerinin varlığından rahatsızlığını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aralıkta yaptığı açıklamada, “Gönül arzu eder ki İsrail'le münasebetlerimizi daha iyi noktaya taşıyalım. İsrail ile istihbari münasebetlerimiz zaten devam ediyor” demişti.





KUDÜS İÇİN ÇEKİLMİŞTİ





ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Filistinlilerin karara tepki için düzenlediği protestolara İsrail askerlerinin sert müdahalesinde 60 kişinin ölmesi üzerine Türkiye, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çekmişti.



