Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan İsrail'le yeni görüşme /19 Ağustos 2022 19:27

Erdoğan'dan İsrail'le yeni görüşme

İsrail ile Türkiye arasında atılan yeni 'yakınlaşma' adımları kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında yeni bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.
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