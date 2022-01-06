Erdoğan'dan Kazakistan görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri yaptı.
DESTEK MESAJI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinde, ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan'ın "olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dilediği" aktarıldı.