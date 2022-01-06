Erdoğan'dan Kazakistan görüşmesi

DESTEK MESAJI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla, teşkilat üyesi ülkelerin yöneticileriyle Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri yaptı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinde, ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan'ın "olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dilediği" aktarıldı.