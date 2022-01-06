Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Kazakistan görüşmesi /06 Ocak 2022 20:07

Erdoğan'dan Kazakistan görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili olarak Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yöneticileriyle bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla, teşkilat üyesi ülkelerin yöneticileriyle Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmeleri yaptı.

DESTEK MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinde, ülkede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan'ın "olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dilediği" aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Kazakistan görüşmesi Sonraki Haber >>

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:42