Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Bu protestoda Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün acımasızlıklar senin zayıflığından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Halkın iradesi senden büyüktür. 21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur" demişti.





Kılıçdaroğlu konuşmasında ayrıca "Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor." ifadelerini de kullanmıştı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kitlesel bir protesto gerçekleştirilmişti.