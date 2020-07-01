Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan koronavirüs salgını sonrası bir ilk... /01 Temmuz 2020 21:50

Erdoğan'dan koronavirüs salgını sonrası bir ilk...

Koronavirüs salgını sırasında hiç yurt dışı seyahatine çıkmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte ilk yurt dışı seyahatini Katar'a yapacağı ifade edildi.

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soll.org.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınından sonra ilk yurtdışı ziyaretini Katar'a yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını sonrası ilk yurtdışı ziyaretini yarın Katar'a yapacak.

Erdoğan'ın yarın Katar'a günübirlik çalışma ziyareti yapacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı kaydedildi.
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