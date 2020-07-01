Erdoğan'dan koronavirüs salgını sonrası bir ilk...

soll.org.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınından sonra ilk yurtdışı ziyaretini Katar'a yapacak.





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgını sonrası ilk yurtdışı ziyaretini yarın Katar'a yapacak.





Erdoğan'ın yarın Katar'a günübirlik çalışma ziyareti yapacağı açıklandı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı kaydedildi.