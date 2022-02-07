Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan NATO telefonu /07 Şubat 2022 21:28

Erdoğan'dan NATO telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini söylediği belirtildi.

Krizin, Minsk Anlaşmaları çerçevesinde sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan NATO telefonu Sonraki Haber >>

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:47