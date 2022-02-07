Erdoğan'dan NATO telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini söylediği belirtildi.Krizin, Minsk Anlaşmaları çerçevesinde sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği, Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.