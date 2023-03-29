Erdoğan'dan seçim rüşveti: Elektrikte indirim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.





Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin; sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Altyapısı ve diğer tüm hizmetleri ile yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.





Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok, üretim yok dedikleri, atmadık çamur bırakmadıkları Togg, 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize milletimizin samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardından bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aramızı teslim alacağız.





"İKİ MÜJDEYİ PAYLAŞALIM"

Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarından nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.





İkincisi, sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.





Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık.





10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya bin madenci alıyoruz.





YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."