Japonya’yı sarsan cinayet… Ünlü iş insanına ‘seri katil’ suçlaması

Japonya'nın tanınmış genç iş insanlarından Kazuki Miyamoto'nun yasak aşk yaşadığı iddia edilen genç bir kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlaması ülkede şok etkisi yarattı.









Zengin bir iş insanı olan 37 yaşındaki evli Miyamoto, Kyoto kentinde geceyi birlikte geçirdiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hinako Hamano'yu talyum zehiriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü iş adamının genç kadını içkisine zehir koyarak öldürdüğü öne sürülüyor.





Öte yandan olayla ilgili soruşturmada şok bir suçlama daha ortaya çıktı. 2020'de gizemli bir şekilde girdiği komadan kurtulamayarak hayatını kaybeden ve Miyamoto'ya büyük bir servet bırakan teyzesinin vücudunda da talyum zehiri bulunduğu bildirildi.





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Eski zamanlarda fare zehiri olarak kullanılan talyum, birçok ülkede 100 yıldan uzun süre önce yasaklanan çok zehirli bir madde olarak biliniyor. Kokusuz ve tatsız olan zehrin sadece bir gramı insanları öldürebiliyor.



