Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor" /29 Mart 2023 12:56

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şehir hastanesinde AKP'li gençlere torpil yapılmasını istediği anın görüntü kayıtları ortaya çıktı.

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın "En azından bir mülakat olsun... Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor" ifadelerini kullandığı konuşmayı yayınladı. 

Ana Haber bülteninde yayınlanan görüntüleri sunarken "Bahattin Bey, Mevlüt Çavuşoğlu’nun olduğu bir basına açık toplantıda ‘torpil yapmakta zorlanıyoruz, gençlerimiz maalesef bu partiden uzaklaştırıyor’ dedi" diye konuşan Portakal, videoyu yayınladı. 

Videoda, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar "Şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor, arıyor. Bizi işe katın diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin de AK Parti'den uzaklaşmasına neden oluyor. Elbette ki liyakat olsun, kura olsun, KPSS olsun ama en azından bir mülakat olsun. O zaman biz de teşkilat olarak en azından düzgün insanları, likayakatli insanları.." ifadelerini kullanıyor

Bahattin Bayraktar'a seslenen Portakal, "İyi bir haber değil bu Bahattin Bey, isterseniz kapatın televizyonu" ifadelerini kullanarak daha sonra kendisine istediği takdirde söz hakkı vereceğini dile getirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler... Sonraki Haber >>

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

Şanlıurfa'da bir kez daha sel
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:02:49