AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Sözcü TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın "En azından bir mülakat olsun... Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor" ifadelerini kullandığı konuşmayı yayınladı.







Ana Haber bülteninde yayınlanan görüntüleri sunarken "Bahattin Bey, Mevlüt Çavuşoğlu’nun olduğu bir basına açık toplantıda ‘torpil yapmakta zorlanıyoruz, gençlerimiz maalesef bu partiden uzaklaştırıyor’ dedi" diye konuşan Portakal, videoyu yayınladı.





Videoda, Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar "Şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor, arıyor. Bizi işe katın diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin de AK Parti'den uzaklaşmasına neden oluyor. Elbette ki liyakat olsun, kura olsun, KPSS olsun ama en azından bir mülakat olsun. O zaman biz de teşkilat olarak en azından düzgün insanları, likayakatli insanları.." ifadelerini kullanıyor







Bahattin Bayraktar'a seslenen Portakal, "İyi bir haber değil bu Bahattin Bey, isterseniz kapatın televizyonu" ifadelerini kullanarak daha sonra kendisine istediği takdirde söz hakkı vereceğini dile getirdi.