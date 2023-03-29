Samanyolu Haber /Gündem / Sucuğu etten değil ottan yapmışlar! /29 Mart 2023 12:56

Sucuğu etten değil ottan yapmışlar!

İstanbul’da 39 ilçedeki denetimlerde, sucukların et yerine soya unundan üretilerek satıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar Odası, bir senede kaydedilmesi gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.
Restoranlara da yansıyan bu durum sahte ürünleri de artırıyor. Gıda denetçileri, mart başında bir lahmacunun 40 TL altında olması durumunda hileli olabileceğini belirtmişti.
Fiyatlardaki yükselişin sürmesi üzerine denetimler de arttı. Bu kez uyarı sucuk için geldi.
İstanbul’da 39 ilçeden alınan sucuk örneklerini inceleyen uzmanlar, hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca soya unu üretilmiş hileli sucukları tespit etti.
Habertürk’e konuşan Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, soya unu, tuz, tatlandırıcıyla üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini belirterek ”Et yerine ot yiyoruz. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk” dedi. Orhan, tüketicilerin piyasaya göre ucuz fiyatlı sucuklara şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyledi.


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