Erdoğan'dan 'seçim tarihi' ve 'adaylık' açıklaması

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.







''14 MAYIS EN UYGUN TARİH''

2023 genel seçimlerinin tarihine ilişkin konuşan Erdoğan, ''14 Mayıs 2023 Pazar gününün, her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük'' dedi.





Erdoğan ''Anayasa'da belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.





Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız'' ifadelerini kullandı.





'ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLABİLECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

Erdoğan ayrıca üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı yönündeki tartışmalara ilişkin '' Bu seçim, yürütmenin temsilcisi, cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri, milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin 2’nci seçimi olacaktır'' sözlerini sarf etti.









Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:





-Paris’teki metronun çatısı akıyor. Paris’e gitmeyenlerin neyini nerede, ne olduğundan haberleri yok. Bizim metromuzun durumu her şeyi ile dört dörtlük. Bizim fiillerimizin ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.





-İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun hızla yüzde 30'lara düştüğünü de göreceksiniz.







VERGİ VE BORÇ DÜZENLEMELERİ

-Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, belediyeler, yatırım izleme başkanlıkları gibi kurumlarımız kamu alacaklarını yapılandıracak yeni bir teklif hazırlıyoruz. Bu teklifle yurttaşlarımızın kamu kurumlarına olan borçları kaldırıyoruz.





Bir müjde de icralık borcu olan yurttaşlarımıza. İki bin lirayı aşmayan icralık borçları aşmayacak bir düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi aynı düzenlemeyi vergi dairelerine 2 bin lirayı aşmayan borcu olanlar için de düzenliyoruz.''