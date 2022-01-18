Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni faiz açıklaması: Aceleci olmayacağız, kur da düşecek faiz de /18 Ocak 2022 15:10

Erdoğan'dan yeni faiz açıklaması: Aceleci olmayacağız, kur da düşecek faiz de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz ve döviz kuruyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Faizi düşürme konusunda kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan "Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından memnunuz. Buna ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FAİZ AÇIKLAMASI
Dövizde rekora sebep olan faiz politikasıyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından gayet memnunuz. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Enflasyonun gerilemesini beklemek, milletimin hakkıdır, bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Çünkü bu öyle bir durum ki hep söylediğim gibi, dere yatağında akar. Burada da aynen bu durumu yakalayacağız. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek."



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