Samanyolu Haber /Gündem / Nursultan Nazarbayev uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu /18 Ocak 2022 15:06

Nursultan Nazarbayev uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Kazakistan halkına seslendi ,Devlet Başkanı Tokayev'e destek istedi

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Emekliye ayrıldığını ve şu anda başkent Nursultan'da hak ettiği istirahat sürecinde bulunduğunu belirten Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, halka mevcut Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in reformlarını destekleme çağrısı yaptı.

Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, Kazakistan'daki protesto olaylarının başlamasının ardından kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.

Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.

Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.

Tokayev'in iktidarı tümüyle elinde bulundurduğunu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı olduğunu kaydeden Nazarbayev, Tokayev'in yakında iktidardaki Nur Otan Partisi'nin genel başkanlığına seçileceğini söyleyerek "Bu nedenle elitler arasında herhangi bir çatışma veya cepheleşme yok. Bu konudaki söylentiler kesinlikle asılsız" diye konuştu.
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