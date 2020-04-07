Erdoğan'dan yeni Fatih Portakal hamlesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Erdoğan’ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı iddiasıyla Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.





Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleyi Tekalif-i Milliye Emirleri'ne benzetmesine, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!" sözleriyle tepki göstermişti.