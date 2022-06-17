Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: 'Yunanistan başının çaresine baksın' /17 Haziran 2022 15:59

Erdoğan'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: 'Yunanistan başının çaresine baksın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la yaşanan gerilimi biraz daha tırmandırdı. Cuma namazı çıkışı konuşan Erdoğan, "Bundan daha net bir rest olmaz. Böylece Yunanistan başının çaresine baksın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Yunanistan-Türkiye gerilimine ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan başının çaresine baksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğim, stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledik. Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan daha net bir rest olmaz. Böylece Yunanistan başının çaresine baksın. 

Video konferans ile Sayın Biden'ın da davetiyle liderler olarak yapacağız. Yaklaşık 3'er dakikalık birer tebliğimiz olacak. İklim ve çevre konusunda ne düşündüğümüzü, neler yapmayı planladığımız bu görüşmede anlatacağız. 

(Selman'ın ziyareti) Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da külliyede kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha yüksek derecede nereye taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Biz de resmi kabulümüzü yapacağız."

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