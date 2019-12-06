Erdoğan'ın atadığı memurlara 'suç işleme' özgürlüğü geldi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, perşembe günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.







Yeni düzenlemeye göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kaymakamlar hakkında valiye verilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla atananlar içinse izin yetkisi, Cumhurbaşkanı ya da bakanlıkta.





TBMM Genel Kurulunda kabul edilen teklife göre, "Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun" kapsamında yapılacak ödemeler, Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, bakanlar için görevlendirildikleri son bakanlık bütçesinden karşılanacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da bu hüküm uygulanacak.





İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, müsteşarın veya bakanın uygun gördüğü müsteşar yardımcısının başkanlığında, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdüründen oluşacak.