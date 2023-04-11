Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'ın başını ağrıtacak gelişme: ABD Süleymaniye saldırısını soruşturuyor /11 Nisan 2023 14:11

Erdoğan'ın başını ağrıtacak gelişme: ABD Süleymaniye saldırısını soruşturuyor

Mazlum Abdi'nin hedef alındığı ileri sürülen saldırının soruşturulduğunu dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, can kaybı bildirilmediğini duyurdu.

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Washington yönetimi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin hedef alındığı ileri sürülen saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington yönetiminin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı araştırdığını söyledi.

“Saldırı sırasında konvoy ABD askerlerini taşıyordu ve can kaybı bildirilmedi” diyen Patel, “Irak'taki çalışanlarımızı riske atacak her türlü eyleme karşıyız” ifadelerini kullandı. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirten Patel, ABD'nin önceliğinin IŞİD ile mücadele olduğunu dile getirdi.

Gazete Duvar'ı haberine göre Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda 7 Nisan'da bir patlama meydana geldi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), patlamanın bir saldırı sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü. AFP’nin aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İHA saldırısında hedefin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi olduğu iddia edildi. İddia, SDG kaynaklarınca reddedildi.

The Wall Street Journal gazetesi, konuya ilişkin haberinde Abdi'nin olduğu ve hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de olduğunu yazarken, Irak Cumhurbaşkanlığı olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'den saldırı için resmi özür talebinde bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, saldırının 'Türk ordusu tarafından' yapıldığını iddia ederek 'bunun yasal bir dayanağının olmadığını' aktardı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 'terör faaliyetleri' gerekçesiyle Türkiye hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı.
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