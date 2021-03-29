Erdoğan'ın ekonomistine 200 bin TL maaş iddiası

Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un aldığı maaşlarıyla ilgili de önemli iddialarda bulundu.







Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilene göre Yiğit Bulut’un 3 kurumdan maaş aldığını, bunun dışında dernek ve vakıflardan da gelirinin olduğunu ve toplamda aylık 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi ve yine Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi dolayısıyla onun da üç maaş aldığını net bir şekilde görüyoruz. Bunların dışında derneklerden, vakıflardan aldıkları maaşlar var bu maaşların toplamda 200 bini bulduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.





Yavuzyılmaz ayrıca Twitter hesabından Türk Telekom yönetiminde yer alan AKP’lilerin gelir dökümünü paylaşan ve ortalama 33 bin 849 lira maaş aldıklarını yazdı.