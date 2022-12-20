Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski hukukçusuydu: 'YSK başkanının görevden ayrılması, hatta alınması gerekiyor' /20 Aralık 2022 15:10

Erdoğan'ın eski hukukçusuydu: 'YSK başkanının görevden ayrılması, hatta alınması gerekiyor'

Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Özgenç, Akkaya'nın ''görevinin gereklerine aykırı olarak kamuya yaptığı açıklamalar dolayısıyla bir an evvel bu kurumdaki görevinden ayrılması, hatta alınması gerektiğini'' söyledi.

Özgenç Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın, görevinin gereklerine aykırı olarak kamuya yaptığı açıklamalar dolayısıyla bir an evvel bu kurumdaki görevinden ayrılması ve hatta, alınması gerekir. Bir kamu görevlisi, mensubu olduğu kurumun güvenilirliğini sarsacak davranışlarda bulunamaz."


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