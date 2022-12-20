Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da tramvay raydan çıktı, yaralılar var /20 Aralık 2022 15:28

İstanbul’da tramvay raydan çıktı, yaralılar var

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır.” bilgisine yer verildi.
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