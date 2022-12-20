Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu düşman çatlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi içindeyim. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır"" açıklamasına ilişkin, "Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.







Mahkemenin İmamoğlu hakkında karar verdiği gün Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması, İmamoğlu'nun ise Kılıçdaroğlu olmadan Saraçhane'de vatandaşı toplaması 'ikili arasında soğuk savaş var' yorumlarına sebep olmuştu. Tam da bu iddialar konuşulurken CH lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ağırladı ve 'İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz' mesajını verdi.





Gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik destek mesajına ilişkin “Gurur duydum” diye konuştu.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı…





İmamoğlu, “Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu duymak benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir” ifadelerini kullandı.





Bir gazetecinin “Saraçhane düğümü çözüldü mü?” diye sorması üzerine İmamoğlu, “Düğüm yoktu ki” cevabını verdi.



