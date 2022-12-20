Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu düşman çatlattı /20 Aralık 2022 15:35

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu düşman çatlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiaları gündemdeyken, iki isim verdiği yakın görüntüler ve açıklamalarla adeta düşman çatlattı.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi içindeyim. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır"" açıklamasına ilişkin, "Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin İmamoğlu hakkında karar verdiği gün Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması, İmamoğlu'nun ise Kılıçdaroğlu olmadan Saraçhane'de vatandaşı toplaması 'ikili arasında soğuk savaş var' yorumlarına sebep olmuştu. Tam da bu iddialar konuşulurken CH lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ağırladı ve 'İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz' mesajını verdi. 

Gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik destek mesajına ilişkin “Gurur duydum” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı…

İmamoğlu, “Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu duymak benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin “Saraçhane düğümü çözüldü mü?” diye sorması üzerine İmamoğlu, “Düğüm yoktu ki” cevabını verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu düşman çatlattı Sonraki Haber >>

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:40:38