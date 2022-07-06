Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın İBB adayı ifşa oldu: O video da bu planın parçasıymış... /06 Temmuz 2022 08:52

Erdoğan'ın İBB adayı ifşa oldu: O video da bu planın parçasıymış...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, geçtiğimiz gün dolaşıma giren ve sosyal medyada gündem olan Adil Karaismailoğlu videosunun sırrını yazdı.

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaray'a binerek seyahat etmiş ancak kimse Karaismailoğlu'nu tanımamıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, o videonun arkaplanını yazdı.



Pehlivan "Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor." dedi. Pehlivan'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle:

Malum, Karaismailoğlu, Erdoğan’ın ilk İBB kadrolarından.

Deniyor ki...

Tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak.

Eh işte, onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. “Habersiz” video da bunun parçasıymış.

Başarılı olur mu, şüpheli. Bekleyelim görelim...

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