Erdoğan'ın istifa ettirdiği Gökçek'ten ilginç açıklama: Kırıldım ama Tayyip Bey'e değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden isrifa etmek zorunda bırakılan Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın mısınız?" sorusuna "Katiyen hayır. Alınmaktan dolayı kırıldım ama Tayyip Bey'e karşı değil bu. Beni getiren de alan da o. Gayet doğal" diye cevap verdi.





Melih Gökçek, Haber Global televizyonunda Buket Aydın'ın sunduğu programda soruları cevapladı.





Gökçek "Belediye başkanlığını bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusuna ise "Ona hayal kırıklığı demeyelim de 'Gönlün kırıldı mı?' diyelim. Elbette kırıldı. O konuyu hiç konuşmadım, şimdi de konuşmam ama gün gelir anlattığım zaman milletin yüzde yüz bana hak vereceğinden iğne ucu kadar şüphem yok. Bir gün anlatırım ve ben bu konuda Tayyip Bey'i suçlamıyorum" cevabını verdi.