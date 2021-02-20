Samanyolu Haber /Gündem / Muhammed Emin Saraç vefat etti /20 Şubat 2021 09:11

Muhammed Emin Saraç vefat etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç vefat etti

SHABER3.COM

YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası olan "Hadis Alimi" olarak bilinen Muhammed Emin Saraç, korona tedavisi sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat etti 

Saraç ailesi yaptıkları açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir" ifadelerini kullandı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te imam hatipten hocası Prof. Dr. Osman Öztürk'ün cenazesinde, namazı kıldıran Saraç'ın namaz sonrası elini öpmüştü. Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerine yer verdi.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?
Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa ilçesinde Tanoba köyünde doğdu. 

Dedesi Nakşibendiye´den Müderris Üzeyir Efendi Niksar´ın Keşfi Camii Medresesi´nde müderrisdi.

 M. Emin Saraç´ın abisi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kuran hafızı olarak yetiştirildiler. YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babasıdır.
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