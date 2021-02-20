Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch yeni Türkiye kararını açıkladı /20 Şubat 2021 00:53

Fitch yeni Türkiye kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye ile ilgili yeni kredi notunun açıklandığı belirtildi. Açıklanan enflasyon tahmininin de 2021 yılı sonunda yüzde 11, 2022 yılı sonunda ise yüzde 9,2 olduğu belirtildi.

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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Buna göre Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti.

Beklenti, kredi not ve görünümünde değişiklik yapılmayacağı yönündeydi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.
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