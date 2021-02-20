Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den aşı bağışı kararı /20 Şubat 2021 00:41

İngiltere'den aşı bağışı kararı

Yoksul ülkelerin koronavirüs aşına ulaşmakta yaşadığı zorlukların salgının bitmesini geciktirebileceği yönündeki uyarılar sürerken, İngiltere yönetiminin aşı bağışı kararı aldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 400 milyondan fazla Covid-19 aşısı stoklayan İngiltere, tüm yetişkinlerin aşılanmasından sonra arta kalan aşılarını yoksul ülkelere bağışlama kararı aldı. Resmi açıklamanın bugün video konferans yöntemiyle yapılacak G-7 zirvesinde Başbakan Boris Johnson tarafından yapılması bekleniyor.

Bu dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin detayların yıl sonuna doğru belirleneceği belirtiliyor. Bunun için tedarik zincirine ve sonbaharda halka ilave doz aşı yapılmasına gerek olup olmadığına bakılacak.

Fakat bir hükümet yetkilisi, yaklaşık 67 milyon nüfuslu İngiltere'nin elindeki aşıların yarısından fazlasının BM'nin yoksul ülkelerin aşı erişimi için başlattığı Covax programına gönderileceğini söyledi.

İngiltere hükümeti, programa yaklaşık 765 milyon dolar bağışta bulundu.

Başbakan Boris Johnson'ın bugün G7 zirvesinde yapacağı konuşmasında Covax'a bağışların artırılması çağrısında bulunması bekleniyor.

ABD, Aralık ayında bu projeye 4 milyar dolar aktarma taahhüdünde bulunmuştu.

17 milyon kişi aşılandı

İngiltere'de şimdiye kadar 17 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı. Son verilere göre en az 573 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Financial Times gazetesine zengin ülkelerin aşı stoklarının yüzde 4-5'ini yoksul ülkelere göndermesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde "aşı adaletsizliğini" sert sözlerle eleştirmiş, 10 zengin ülkenin dünyadaki tüm aşıların yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye henüz bir doz bile gitmediğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'den aşı bağışı kararı Sonraki Haber >>

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:43:12