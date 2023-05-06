Erdoğan'ın kod adı ortaya çıktı: 'Yukarı'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 milyar doları cebe indirdiği Antalya havalimanı ihalesi ifşasıyla gündem olan Ali Yeşildağ, Erdoğan’a “Yukarı” denildiğini açıkladı. Bu açıklama ile ABD’deki Halkbank soruşturmalarında da geçen “Cash to Yukarı” tabiri ile kimin kastedildiği ortaya çıkmış oldu.







ALİ YEŞİLDAĞ İLK VİDEOSUNU YAYINLADI

Tayyip Erdoğan’a en yakın aile olarak bilinen Yeşildağ ailesinin bir üyesi ifşalara başladı. Bir dizi video yayınlayacağını duyuran kişi Ali Yeşildağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinde korumalığını yapan ve yeraltı dünyasında tanınan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın itiraflarını içeren videoların ilkini gazeteci Cevheri Güven yayınladı. Ali Yeşildağ ilk videoda, kendisinin de dahil olduğu bir suç organizasyonuyla, Tayyip Erdoğan’ın 1 milyar dolarlık vurgununa ilişkin tüm detayları anlattı.





YUKARI DENİLİNCE TAYYİP ABİ ANLAŞILIR

Ali Yeşildağ, açıklamasında Erdoğan için örgüt içerisinde “Yukarı” tabirinin kullanıldığını söyledi. Yeşildağ’ın açıklamasının ilgili kısmı şöyle: “Durumu açtım, ihaleyi Çelebi Holding alırsa benim 30 milyon dolar alacağımı söyledim. Mücahid ‘iyi para’ dedi. Sonra bana bu işi kiminle görüştüğümü sordu. Ben de Canan Çelebi ile görüştüğümü söyledim. Mücahid ‘bu iş yukarının işi, bu ihaleyi biz alacağız’ dedi. Yukarı denilince bu işlerde Tayyip abi anlaşılır.”





YUKARI TABİRİ HALKBANK SORUŞTURMALARINA DA GİRDİ

Yukarı tabiri ABD’de devam eden Halkbank soruşturmalarına da girdi. Mahkeme dosyasına operasyon kapsamında yapılan teknik takip sırasında ele geçirilen bir rüşvet listesi de girdi. Bu listede bir bakana verilen rüşvet ödemeleri sıralandı. Listede dikkat çeken bir para transferi var. Soruşturma dosyasına giren sözkonusu listede yer alan iddiaya göre bir para transferine “Cash to yukarı” koduyla listede yer veriliyor.