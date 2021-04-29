Erdoğan'ın lobicisi, Zarrab'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama

Trump’ın kişisel avukatı olarak bilinen Rudy Giuliani’nin ABD’nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bulunan apartman dairesinde Ukrayna soruşturması kapsamında federal ajanlar tarafından arama yapıldı.
ABD basınında yer alan haberlerde, federal görevlilerin iki yıldan uzun süredir devam eden bir cezai soruşturma kapsamında Giuliani’nin evinde arama yaptığı aktarılırken, aramanın Giuliani’nin Trump yönetimden Ukraynalı yetkililer için yasadışı lobi faaliyetleri yürütüp yürütmediği ile ilgili olduğu belirtildi. Giuliani konu hakkında henüz açıklama yapmazken, aramada Giuliani'ye ait bazı elektronik cihazlara el konulduğu öne sürüldü.
Trump yönetimi döneminde New York federal savcıları, Giuliani ile ilgili arama emri talep etmişlerdi, fakat dönemin Adalet Bakanlığınca soruşturma engellenmişti. Ekim 2019'da ise ABD basını, New York federal savcılarının Giuliani'nin Ukrayna'daki ilişkilerine yönelik bir soruşturma kapsamında banka kayıtlarını incelediklerini bildirmişti.
Giuliani’nin, Trump döneminde 2020 Başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Joe Biden’ı karalamak ve Biden hakkında koz elde etmek için Ukraynalı yetkililere baskı yaptığı öne sürülmüştü.
ZARRAB ADINA ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Giuliani, Zarrab’ın avukatı olarak da 2017'de Ankara’ya gelerek, Saray’da Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Giuliani daha sonra Zarrab’ı ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı yargılayan mahkemeye Erdoğan ile yaptığı görüşme konusunda resmi ifadesini göndermiş, “ABD çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmak üzere Erdoğan’la görüştüğünü” açıklamıştı.
TRUMP'A FETHULLAH GÜLEN'İN İADESİ İÇİN BASKI YAPMIŞTI
Ekim 2019'da Washington Post Gazetesi'nde yer alan bir haberde ise, Giuliani'nin 2017 yılında Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getirdiği belirtilmişti.
Gazete, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani'nin Gülen'in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump'ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret ettiğini belirtmişti.
Gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazmıştı.
Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" demişti.