Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği montaj videoya mahkeme erişim engeli koydu

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun “Haydi” başlıklı reklam filmine PKK’lı Murat Karayılan’ın eklenerek yapılan montaj görüntülerini sık sık kullanmıştı.







"Montaj" olduğunu itiraf etmişti

TRT yayınına katılan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi” diyerek görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.





Erişim Engeli

Ankara Gazetecisi‘nin ulaştığı karara göre; Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu troll hesabın paylaşımının Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.





Karar, paylaşımın engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi.





1 Milyon TL'lik tazminat

Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Erdoğan aleyhinde 1 milyon TL‘lik manevi tazminat davası açmıştı.