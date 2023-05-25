Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği montaj videoya mahkeme erişim engeli koydu /25 Mayıs 2023 17:37

Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği montaj videoya mahkeme erişim engeli koydu

Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği Tayyip Erdoğan'ın da seçim sürecinde kullandığı montaj görüntüleri paylaşan bir troll hesabın paylaşımının erişime engellenmesine karar verdi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun “Haydi” başlıklı reklam filmine PKK’lı Murat Karayılan’ın eklenerek yapılan montaj görüntülerini sık sık kullanmıştı.

"Montaj" olduğunu itiraf etmişti
TRT yayınına katılan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi” diyerek görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.

Erişim Engeli
Ankara Gazetecisi‘nin ulaştığı karara göre; Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu troll hesabın paylaşımının Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Karar, paylaşımın engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi.

1 Milyon TL'lik tazminat
Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Erdoğan aleyhinde 1 milyon TL‘lik manevi tazminat davası açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği montaj videoya mahkeme... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:58