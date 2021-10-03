Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili çarpıcı iddia /03 Ekim 2021 23:06

Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili çarpıcı iddia

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine bakanların katılmamasına ilişkin "Bana gelen bilgiler bunun Rusya tarafından istendiği yönünde" dedi.

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Davutoğlu Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

"İlk kez bir cumhurbaşkanı yanında herhangi bir bakan olmaksızın bir ziyaret gerçekleştirmek zorunda kaldı" diyen Davutoğlu, "Bana gelen bilgiler bunun Rusya tarafından istendiği yönünde. Eğer böyle istenmişse durum daha da vahim. Türk heyetinde kimin yer alacağına başka bir ülke karar veremez.

Eğer Erdoğan tarafından bu tercih edilmişse ya bakanlarının bilgilerine güvenmiyor ya da sadakatlerine güvenmiyor. Her iki halde de bakanları değiştirmesi lazım. Ya da bakanların 'bu bizim devlet onurumuza yakışmaz' deyip ayrılması lazım.

Rusya istemişse 'Seni biz bir kişi kabul ederiz. İstediğimizi sana söyleriz. Sen de gereğini yaparsın'. Bunu sineye çeken cumhurbaşkanı da tarihte aynen Trump'ın "Ahmak olma" mektubu gibi diplomaside kara bir leke olarak bunu taşır." ifadelerini kullandı.
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