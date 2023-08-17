Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın sesi" dolandırıcılığa karıştı /17 Ağustos 2023 15:39

"Erdoğan'ın sesi" dolandırıcılığa karıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan bir kişi yakalandı. Operasyonu MİT yaptı.

SHABER3.COM

Yapay zekayla AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi MİT tespit etti.

Halktv.com'da yer alan habere göre MİT, dolandırıcının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in çalışmalarıyla yakalandı, emniyet birimlerine teslim edildi.

Vatandaşlar dikkatli olmalı
Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler.
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