MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yaptığı “Yerel iktidarda komşu olalım” çağrısına İYİ Parti’den bir yanıt daha geldi. İYİ Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın, sosyal medya hesabından Bahçeli’yi etiketleyerek “Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var” dedi.







‘EN BÜYÜK TEHDİT SİYASAL İSLAMCILIĞIN TÜRK MİLLETİNİ DEMOGRAFİK OLARAK DÖNÜŞTÜRME ÇABASI’

Paylaşımında milletleşmenin ve milli kimliği tahkim etmenin, Cumhuriyet’in en önemli projesi olduğunu ifade eden Akalın, “Milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir” ifadelerini kullandı.





‘KOMŞULUK YETMEZ, YENİ BİR YOL ARKADAŞLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR’

“Türkiye’nin karşılaştığı ağır tehditlerin ve Türk milli kimliğinin tahribatının Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurduğunu” diyen Akalın, Bahçeli’nin ‘komşuluk’ vurgusunu hatırlatarak “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var” diye belirtti.







‘TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN İKTİDARI YENİ BİR ‘TÜRK ÇAĞI’NI BAŞLATACAĞIMIZ, ÜÇÜNCÜ YOLU AÇMAKTAN GEÇER’

Akalın, paylaşımını şöyle sürdürdü: “Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır. @dbdevletbahceli.”