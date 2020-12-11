Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın şiiri İran ile kriz çıkardı /11 Aralık 2020 16:48

Erdoğan'ın şiiri İran ile kriz çıkardı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri'ne çağırıldı.

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.


Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ kutlama törenine katılan Erdoğan’ın okuduğu şiir, İran’ın tepkisini çekmişti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “O, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba?” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, “Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.” ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün şu sözlerini okumuştu;

“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”
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