Erdoğan'ın verdiği rakam yalan çıktı: İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda yaptığı mitinge katılımın 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını savundu.







Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle "TÜRKİYE BİZE EMANET" dedik” ifadelerini kullandı.





Ancak Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, teyit.org, Erdoğan’ın iddiasını araştırdı ve gerçeğin pek de öyle olmadığını açıkladı. Teyit.org’dan yapılan açıklamada, “Miting sırasında çekilen fotoğraflara göre hesaplama yaptığımızda miting alanına bu kadar kişi sığması mümkün görünmüyor” denildi.







Açıklamaya ek olarak, AKP’nin İstanbul mitinginin yapıldığı alana sığabilecek en fazla insan sayısının 865 bin civarında olduğunu belirtildi.