Erdoğan'la ayaküstü görüşmüştü: Görüşmenin yeni detayları kriz çıkardı

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde (COP28) gerçekleşen İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi kriz yaratmaya devam ediyor...

Birleşik Krallık'ı karıştıran görüşmede İskoçya Başbakanı'nın Birleşik Krallık yetkililerine haber vermeden görüşmesi büyük tepki çekmişti. Dubai'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yusuf'a İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron çok sert tepki göstermişti. Cameron, Yusuf'un İngiliz yetkililer olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini eleştirerek, Birleşik Krallık üyesi olan İskoçya'yı Dışişleri Bakanlığı desteğini çekmekle tehdit etmişti.

TÜRK HEYETİNİ SUÇLAMIŞTI

Bu sözlere İskoçya Başbakanı Yusuf çok sert bir yanıt vererek, İngiltere'nin desteğini çekmesinin İskoç ekonomisine büyük zarar vereceğini belirtmişti.

Hamza, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ın söyleminin "kaba ve açıkça yanlış" olduğunu aktararak, Erdoğan'la görüşme saatinin Türk heyeti tarafından son anda güncelleniğini ancak İngiltere'den bir yetkilinin toplantıya katılmasının kendisi için bir sorun olmayacağını ifade eden Yusuf, "Önceki toplantılarda görştüklerimiz dışında yeni bir şey konuşmadık" demişti.

Fakat İskoçya medyası, krizin yeni detaylarını paylaştı. İskoçya'nın saygın gazetelerinden The Herald, görüşmenin "sadece birkaç dakika önceden haber verilerek" düzenlendiğine dair açıklamayı yalanladı.



WHATSAPP MESAJLARINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İskoçya'da Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamında yayınlanan e-postalar ve WhatsApp mesajları, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin teklif edilmesi ile İskoç Hükümeti yetkililerinin Birleşik Krallık Hükümetindeki mevkidaşlarına e-posta göndermesi arasında bir buçuk saat olduğunu ortaya çıkardı.

Yazışmalar ayrıca Yusuf'un İskoç hükümeti belgesinin "hiçbir zaman nihai hale getirilmemesi" ve "üst düzey yetkililer tarafından onaylanmaması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce başbakanı bilgilendirmek için kullanılmaması" nedeniyle toplantıya uygun bir brifing almadan girdiğini ortaya koyuyor.





İskoç medyasında yer alan yazışmalarda COP28'de Türk delegasyonuyla görüşme talebinin Yusuf'tan geldiği ve Yusuf'un yardımcılarının 30 Kasım'da Edinburgh'daki Türk Başkonsolosluğu'na görüşme talebinde bulunduğu görülüyor.





1.5 SAATLERİ VARMIŞ

Saat 18:50'de yetkililerden biri meslektaşlarına ertesi gün Türk hükümetinden biriyle "hızlı bir görüşme şansları" olduğunu, ancak o anda kim olduğunu bilmediklerini söyledi. Görüşme Başbakan'ın programına "öğleden sonra 3'te" olarak eklendi.





Öte yandan İskoçya hükümetinin İngiliz Dışişleri makamlarına görüşmeyi haber verdiğini fakat herhangi bir saat paylaşmadığını da kaynaklar söyledi. Belgelerde görüşmenin saatinin 1.5 saat önceden belli olduğu da görüldü. Yayınlanan yazışmalarda İskoç yetkililerin İngiliz mevkidaşlarına haber vermek için yaklaşık 1.5 saatleri olduğunu ortaya çıkarırken, bu toplantının daha önce İskoçya Başbakanı'nın söylediği gibi kısa bir süre önce belli olmadığını gözler önüne serdi.