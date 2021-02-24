"Ergenekon'a yakın 1500 asker emekli edilecek"

artigercek.com yazarı Ahmet Nesin kaleme aldığı yazıda AKP ve Ergenekon'cu tabir edilen askerler arasında satranç oynandığını öne sürerek bu yaz 1500 askerin bu yüzden tasfiye edileceğini öne sürdü.





Erdoğan 1500 komutanı emekli edecek mi? başlıklı yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Erdoğan AKP kurulduğundan beri 2 masada da oyun oynuyor ama ikisini de benim dörtte birim kadar bilmiyor. Bilmediği gibi öğrenme olasılığı da yok, çünkü o bu 2 oyunu taş oyunu sanıyor ve ancak öyle oynuyor. 100 oyundan da sadece 1’inde kazanıyor ama o kazandığını hep ön plana çıkartarak bu kadar cahilliğine karşın karizma palavrasıyla idare ediyor.





Ancak şu anda işler çok değişti, Erdoğan aynı anda satrancı da, brici de 10’ar kişi ve gruplara karşı oynamaya çalışıyor. Askerde komutanlarla briç oynamadım ama sivil hayatta oynadım, ayrıca oynayan asteğmen arkadaşlarım oldu. Genellikle komutana fark atacak kadar iyi oyunculardır ama emir-komuta zinciri yenmenize izin vermez. Erdoğan şimdi aynı durumda, biraz farklı olarak, megaloman olduğu için masada kendisini komutan sanıyor ama sahte komutan olduğundan emir-komuta zinciri çalışmıyor.





Gare’de yaşananlar bana yukarıda yazdıklarımı anımsattı. Komutanlar satranç masasında bir savaş alanı kurmuşlar ve Erdoğan’a şah ve mat yapmanın ne kadar kolay olduğunu söyleyip, inandırmışlar ama bunun gerçek bir savaş olduğunu anlatmamışlar. Sonuçta anlattıkları şah ve mat planını yutan Erdoğan, oyunun sınırsız olasılıklar içinde oynandığını anlamadığından masadan yenilgiyle kalktı.





Evet, Gare’de Erdoğan’a ve Akar’a bir oyun kuruldu ve Erdoğan ilk kez bişeyi başaramadığını söyledi.





Bu oyun neden oynandı ve Erdoğan ile Ergenekon arasında neler oluyor. Neden son günlerde Albaylıktan terfi alan generaller emekli edilmeye başlandı ve bunun daha da devam edeceği gözüküyor.





Duyumlara göre önümüzdeki YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan ve Hulusi Akar’ın elinde 1500 kişilik bir emekli edilecekler listesi var. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin neden yapıldığını ve öne çekildiği hakkındaki söylentileri anımsayalım, YAŞ’ta Fethullah Gülen taraftarı komutanlar emekli edilecek, haberdar oluyorlar ve darbe kararı alıyorlar. Bir olasılık Erdoğan bu listeyi bilerek onlara da duyuruyor ki darbe girişimi olsun ve haberi olduğu darbeyi, kendi darbesiyle önlesin -ki zaten aynen de böyle oldu-





Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminde bu oyunu bilerek oynadı, çünkü darbecilere Gülencileri karıştırmasaydı, NATO’cuları, Suriye savaşına karşı çıkanları ve Kürt meselesini mecliste çözmeye inanan komutanları tasfiye edemezdi.





Dikkatli takip edin, Gare olayı esasında Erdoğan olmasa bile Hulusi Akar’ı istifaya zorlayacak bir hamledir. Bundan sonra YAŞ kararlarına kadar emekli edilenleri göreceğiz. Bu süreç nereye gidecek, bu satranç ve briç masaları YAŞ kararlarında 1500 subayın emekli edilmesini ve Ergenekon’dan kurtulmayı mı getirecek, yoksa Erdoğan’ın bütün oyun masalarından “Yeterrrr” diye kalkmasını mı, hep beraber göreceğiz. Ergenekon’u içeri atan Erdoğan, sonra onların emrine girdi, şimdi yine onları nasıl ordudan atabileceğinin hesaplarını yapıyor. Emperyalizme karşı çıktığını haykıran Erdoğan ve AKP, şimdi ABD, Biden, NATO ve Avrupa Birliği kıskacında ve hatta Putin. Kahrolsun Emperyalizm.