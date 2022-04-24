Samanyolu Haber /Gündem / Erken seçim iddiası: 'AKP mahallelerde seçim büroları aramaya başladı' /24 Nisan 2022 14:18

Erken seçim iddiası: 'AKP mahallelerde seçim büroları aramaya başladı'

Erken seçim tartışmaları devam ederken İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Kıdık, iktidarın seçim hazırlıklarını hızlandırdığına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere iktidar bloğunun temsilcileri erken seçim iddialarını her defasında kesin bir dille reddediyor. Ancak iddiaları güçlendiren emareler de eksik olmuyor.

Cumhuriyet'in haberine göre AKP'nin baskın bir seçime hazırlandığı iddialarıyla ilgili soru işareti oluşturacak yeni gelişmeyi İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık duyurdu. İktidarın seçim hazırlıklarını hızlandırdığına dair dikkat çeken bir açıklamada bulunan Kıdık, AKP Küçükçekmece ilçe teşkilatı mahallelerde seçim büroları aramaya başladığını yazdı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kıdık, "Fena bir hazırlık var twit alemi. Ak Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatı mahallelerde seçim büroları aramaya başladı" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erken seçim iddiası: 'AKP mahallelerde seçim büroları... Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:05